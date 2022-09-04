سبتمبر 04, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اصابة 8 عناصر من الشرطة على يد مسلّح في السليمانية

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فى :أخبار عــامة
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اصابة 8 عناصر من الشرطة على يد مسلّح في السليمانية

اصيب نحو ثمانية عناصر من قوات الشرطة، على يد مسلح اقتحم منزلاً في قضاء قرداغ التابع لمحافظة السليمانية.

وقعت الحادثة، مساء الأحد (4 أيلول 2022) في القضاء التابع الى السليمانية، وحسب معلومات اولية حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، “هناك شكوك بانتماء المسلح لتنظيم داعش، وقام برمي عدد من القنابل اليدوية (رمانات) في المكان”.

مصدر في صحة السليمانية، افاد شبكة رووداو، بأن فرقها “نقلت أربعة مصابين من قرجوغ، فيما تم نقل مصابين آخرين بسيارة مدنية الى المستشفى”، مشيرا الى ان “قوات الشرطة والأسايش حاولت القاء القبض على متهم في قرجوغ، والحادث وقع حينها”.

وفق معلومات حصلت عليها رووداو من مطلعين على حيثيات الحادثة، فقد “توجهت قوة ساندة الى قرداغ لدعم القوات الامنية هناك، وكان المتهم يستقلّ دراجة نارية، شن هجوماً بالسلاح والقنابل اليدوية مساء اليوم، ما ادى الى إصابة عناصر القوات الامنية”.

المصدر أكد لرووداو أن ” الجاني قتل، بعد مواجهات مع القوات الأمنية”.

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