تقاعد كوردستان تطلق الرواتب الاسبوع المقبل الكترونياً
أعلنت مديرية التقاعد في اقليم كوردستان، يوم الاحد، انها ستباشر بصرف الرواتب يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.
وقال مدير عام التقاعد حازم كوران، لوكالة شفق نيوز، إن المديرية ستبدأ بتوزيع رواتب المتقاعدين وفق النظام الإلكتروني في يوم الثاني عشر من الشهر الجاري.
وبين ان “المديرية انهت كل المهام الموكلة إليها لتفعيل النظام الإلكتروني وننتظر الآن الاتفاق مع المصارف حول آلية معينة لتوزيع الرواتب بشكل إلكتروني عن طريقهم”.
وأشار إلى أنه “سيتم الاستغناء بشكل كامل عن الملفات الورقية واستبدالها بالنظام الإلكتروني الجديد الذي سيسهل تسليم رواتب المتقاعدين بشكل كبير وذلك مراعاة لأعمارهم”.