سبتمبر 04, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

تقاعد كوردستان تطلق الرواتب الاسبوع المقبل الكترونياً

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

تقاعد كوردستان تطلق الرواتب الاسبوع المقبل الكترونياً

أعلنت مديرية التقاعد في اقليم كوردستان، يوم الاحد، انها ستباشر بصرف الرواتب يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

وقال مدير عام ‏التقاعد ‏حازم كوران، لوكالة شفق نيوز، إن المديرية ستبدأ ‏بتوزيع رواتب المتقاعدين وفق النظام الإلكتروني في يوم الثاني عشر من الشهر الجاري.

وبين ان “‏المديرية انهت كل المهام الموكلة إليها ‏لتفعيل النظام الإلكتروني وننتظر الآن الاتفاق مع المصارف حول آلية معينة لتوزيع الرواتب بشكل إلكتروني عن طريقهم”.

‏وأشار إلى أنه “سيتم الاستغناء بشكل كامل عن الملفات الورقية ‏واستبدالها بالنظام الإلكتروني الجديد الذي سيسهل تسليم رواتب المتقاعدين ‏بشكل كبير وذلك مراعاة لأعمارهم”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi