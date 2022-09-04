سبتمبر 04, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

عانت من التشرد لعام كامل في العراق .. اعادة امرأة أجنبية الى بلدها

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فى :أخبار عــامة
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عانت من التشرد لعام كامل في العراق .. اعادة امرأة أجنبية الى بلدها

اعلنت الشرطة المجتمعية العراقية، اليوم الاحد، ايقاف 5 حالات ابتزاز الكتروني واعادة امرأة أجنبية الى ذويها.

وذكرت المجتمعية، في بيان، ان مفارزها قد اوقفت 5 حالات ابتزاز إلكتروني، (3) منها في الأنبار وواحدة في كل من كركوك وكربلاء، وأعادت امرأة من جنسية أجنبية الى بلدها، عانت التشرد مدة عام كامل.

واضاف البيان، انه “اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة بحق المبتزين الذي ساوموا ضحاياهم بنشر صورهن ورسائلهن الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي” .

مشيرا الى انه “في ذات الوقت قدمت الشرطة المجتمعية الدعم للمرأة الأجنبية البالغة من العمر أكثر من (70) عاماً والتي دخلت البلاد منذ أكثر من عام لزيارة العتبات المقدسة، وبعد أن تخلى عنها ذووها، تمكنت المجتمعية من انتشال المرأة من الشارع وتسليمها الى سفارة بلدها اصوليا”.

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