ملا بختيار: أنا بإنتظار مفاجأة حول تسمية مرشح رئاسة الجمهورية

دعا الملا بختيار حكومة إقليم كوردستان لحل مشاكل محافظة السليمانية وكشف كل الحقائق لأهالي المحافظة، مبيناً أنه بانتظار مفاجأة بصدد منصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وتحدث عضو المجلس الأعلى للسياسة والمصالح في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار اليوم السبت 3 أيلول 2022 في مؤتمر صحفي عن الوضع السياسي في إقليم كوردستان ونقاط الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول مسألة مرشح رئاسة جمهورية العراق، وإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وقال ملا بختيار “ان المشاكل في محافظة السليمانية في حال عدم حلها والفشل من الناحية الاقتصادية والإدارية، فإن أعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة إقليم كوردستان هي المسؤولة”.

ودعا بختيار حكومة إقليم كوردستان وبرلمان إقليم كوردستان الى حل جميع المشاكل العالقة في محافظة السليمانية وكشف الحقائق لأهالي المحافظة.

أما بشأن منصب رئاسة جمهورية العراق وترشيح شخص متفق عليه من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني قال ملا بختيار “ان الحزبين مصرين ومتمسكين على مرشحيهم لمنصب رئاسة الجمهورية، ولكنني بإنتظار مفاجأة في هذا الصدد”.

وأضاف “ان استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان ليس من مصلحة إقليم كوردستان ككيان، بل بالعكس ستعمل على إضعاف إقليم كوردستان”.

أما عن الشأن السياسي في الساحة العراقية ومظاهرات التيار الصدري وأحداث المنطقة الخضراء الأخيرة قال ملا بختيار “ان افضل وأقرب خيار لهذه الازمة هي الانتخابات المبكرة، لان الانتخابات المبكرة ستعمل على تهدأة الوضع السياسي في العراقي وستبعد خطر الحرب الاهلية في العراق”.