سبتمبر 03, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رقم قياسي بأعداد السائحين في كوردستان خلال 2022

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فى :أخبار عــامة
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رقم قياسي بأعداد السائحين في كوردستان خلال 2022

كشفت هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن دخول أكثر من أربعة ملايين سائح إلى محافظات الإقليم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022.

وقالت رئيس مجلس السياحة في حكومة الإقليم، أمل جلال، في بيان، إن “عدداً كبيراً من السائحين الذين قدموا إلى المنطقة من مواطني وسط وجنوب العراق”.

وأضافت جلال، أن السائحين اختاروا الإقليم “بسبب ارتفاع درجة الحرارة في مناطقهم وانخفاضها في مدن الإقليم، فضلاً عن توفر المئات من الأماكن السياحية في كوردستان”.

وخلال السنوات الماضية، زار مناطق إقليم كوردستان، أكثر من مليون سائح في السنة الواحدة، بحسب إحصائيات هيئة السياحة في الإقليم، وينقسمون إلى أربع محافظات هي أربيل والسليمانية وحلبجة ودهوك.

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