بارتفاع كبير.. مئات الطائرات تعبر الأجواء العراقية يوميا

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن احصائية بعدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية بعد مسك الملف من قبل خبراء عراقيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين جليل، إن “الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية هي أحد تشكيلات وزارة النقل حيث إنها لاقت اهتماماً كبيراً من قبل الوزير ناصر حسين الشبلي تمثلت بزيارات متعددة وزيارات ميدانية”، لافتاً الى أنه “قبل 2021 كان عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية لم يتجاوز إلـ 150 طائرة يومياً”.

وأضاف أنه “بعد أن أصبحت الأجواء العراقية تدار بأيد عراقية من قبل مراقبين جويين عراقيين مؤهلين ما يقارب عددهم 300 مراقب جوي ووصل عدد الطائرات العابرة الى العراق أكثر من 800 طائرة يومياً”.

وتابع أن “هذا الطائرات العابرة تسجل وفق نظام لتحقيق دعم إيراد الدولة، بالإضافة الى الترانزيت الذي سيكون إضافياً للخزينة”.