سبتمبر 02, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يشارك بكلمة (كوردستان) في تريند ‹الكلمة الواحدة›

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يشارك بكلمة (كوردستان) في تريند ‹الكلمة الواحدة›

شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة، في تريند ‹الكلمة الواحدة› الرائج حالياً على مستوى العالم بكلمة (كوردستان).

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في تويتر منشوراً من كلمة واحدة فقط، وهي كلمة (كوردستان)، في إشارة إلى أنها الكلمة الأحب إلى قلبه.

الجدير بالذكر أن العديد من الرؤساء والشخصيات البارزة في العالم شاركوا في تريند ‹الكلمة الواحدة›، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي شارك بكلمة (الديمقراطية).

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