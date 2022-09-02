مسرور بارزاني يشارك بكلمة (كوردستان) في تريند ‹الكلمة الواحدة›

شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة، في تريند ‹الكلمة الواحدة› الرائج حالياً على مستوى العالم بكلمة (كوردستان).

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في تويتر منشوراً من كلمة واحدة فقط، وهي كلمة (كوردستان)، في إشارة إلى أنها الكلمة الأحب إلى قلبه.

Kurdistan — Masrour Barzani (@masrour_barzani) September 2, 2022

الجدير بالذكر أن العديد من الرؤساء والشخصيات البارزة في العالم شاركوا في تريند ‹الكلمة الواحدة›، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي شارك بكلمة (الديمقراطية).