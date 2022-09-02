سبتمبر 03, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

تجارة كوردستان تسجل 1650 مخالفة وتصادر مليون طن من البضائع منتهية الصلاحية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

تجارة كوردستان تسجل 1650 مخالفة وتصادر مليون طن من البضائع منتهية الصلاحية

كشفت وزارة ‏التجارة في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن إحصائية المخالفات المسجلة منذ بداية العام الحالي.

وقالت‏ ‏وزيرة التجارة وكالة في حكومة الإقليم‏ كويستان محمد ‏لوكالة شفق نيوز، إن “الوزارة تمكنت من تسجيل ‏1650 مخالفة في المتاجر منذ بداية العام الحالي، “‏مشيرة الى ‏”مصادرة ‏مليون طن ‏من البضائع منتهية الصلاحية ‏خلال هذه المدة”.

‏وأكدت ‏الوزيرة أن “اللجان الخاصة ‏بالوزارة مستمرة في عملها لكشف المخالفات والحفاظ على جودة البضائع ‏التي تدخل ‏أسواق إقليم كوردستان”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi