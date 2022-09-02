تجارة كوردستان تسجل 1650 مخالفة وتصادر مليون طن من البضائع منتهية الصلاحية
كشفت وزارة التجارة في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن إحصائية المخالفات المسجلة منذ بداية العام الحالي.
وقالت وزيرة التجارة وكالة في حكومة الإقليم كويستان محمد لوكالة شفق نيوز، إن “الوزارة تمكنت من تسجيل 1650 مخالفة في المتاجر منذ بداية العام الحالي، “مشيرة الى ”مصادرة مليون طن من البضائع منتهية الصلاحية خلال هذه المدة”.
وأكدت الوزيرة أن “اللجان الخاصة بالوزارة مستمرة في عملها لكشف المخالفات والحفاظ على جودة البضائع التي تدخل أسواق إقليم كوردستان”.