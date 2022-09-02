تجارة كوردستان تسجل 1650 مخالفة وتصادر مليون طن من البضائع منتهية الصلاحية

كشفت وزارة ‏التجارة في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن إحصائية المخالفات المسجلة منذ بداية العام الحالي. ‏

وقالت‏ ‏وزيرة التجارة وكالة في حكومة الإقليم‏ كويستان محمد ‏لوكالة شفق نيوز، إن “الوزارة تمكنت من تسجيل ‏1650 مخالفة في المتاجر منذ بداية العام الحالي، “‏مشيرة الى ‏”مصادرة ‏مليون طن ‏من البضائع منتهية الصلاحية ‏خلال هذه المدة”.

‏وأكدت ‏الوزيرة أن “اللجان الخاصة ‏بالوزارة مستمرة في عملها لكشف المخالفات والحفاظ على جودة البضائع ‏التي تدخل ‏أسواق إقليم كوردستان”.