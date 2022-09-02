إطلاق سراح 15 شاباً كوردياً موقوفين في تركيا وإعادتهم إلى إقليم كوردستان

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية والجالية الكوردية في برلمان كوردستان ريبوار بابكيي، اليوم الجمعة، أن الجهود المستمرة أسفرت عن إطلاق سراح 15 شاباً كوردياً كانوا موقوفين بمخيم للسوريين في تركيا، مشيراً إلى إعادتهم قريباً لإقليم كوردستان.

وقال بابكيي، إنه زار القنصلية التركية في أربيل ونقل رسائل ذوي هؤلاء الشباب الموقوفين، وأكد على ضرورة إطلاق سراحهم فوراً وضمان سلامتهم، مبيناً أن «نائب القنصل التركي عارف أردن نفذ تعهده بمعالجة المشكلة، مشكوراً».

وأوضح أن جميع الشبان الـ15 أحرار الآن، وسيعودون إلى إقليم كوردستان قريباً.

ويوم الأحد الماضي، أجرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية زيارة إلى القنصلية التركية في أربيل ونقل لهم مناشدات أُسَر هؤلاء الشباب كما سلم نسخة من الأوراق الثبوتية وجوازات السفر الخاصة بهم، ليتم اليوم إطلاق سراح الشباب المحتجزين.

يشار إلى أن 15 كوردياً من إقليم كوردستان سبق أن عرّفوا أنفسهم للسلطات التركية خلال احتجازهم بأنهم سوريون تجنباً لترحيلهم، لذا قامت أنقرة بتوقيفهم في مخيم للسوريين بأوضاع مزرية.