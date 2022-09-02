على رأسهم الإطار .. متظاهرو تشرين للطبقة السياسية: اتركوا مناصبكم وأغلقوا مقراتكم وانسحبوا

أمهل بيان منسوب لمتظاهري تشرين، اليوم الجمعة، القوى السياسية إلى ما بعد الزيارة الأربعينية لتحقيق مطالبهم.

وذكر بيان لمتظاهري تشرين، ما نصه أدناه: “

مهلتكم الى ما بعد زيارة الاربعين

بسم الله الجبار المنتقم ..

ها قد اجتمعت حشود الأحرار في ساحة النسور ببغداد اليوم ، لتقول كلمتها و بصوت عالٍ ، إلى الطبقة السياسية الفاسدة بلا تحية :

لقد استنفد الشعب و المرجعية معكم كل الوسائل .. طالبناكم بأبسط المطالب الشعبية فلم تستجيبوا ، انتفضنا عليكم فقتلتمونا رفضنا حكمكم فلم تزدادوا إلا طغياناً وفسادا .. وها هو العراق العظيم من سيء إلى أسوء بسببكم .. و الكل يعلم أنكم من تمسكون بالسلطة من كل جوانبها ..

لذا فإن نصيحتنا لكم ؛ أن اتركوا مناصبكم و أغلقوا مقراتكم و انسحبوا من العملية السياسية دون رجعة ، وسيكون للشعب وللقضاء بعد إصلاحه على يد الشعب قراره فيكم .

وكذلك نوجه خطابنا للمجتمع الدولي بأن يسحبوا الشرعية عن هذهِ الطبقة الفاسدة ، و يقفوا مع الشعب ومطالبه ، والتي تتمثل بـإيقاف العمل بالدستور ، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية بعيدةً عن حكم الكاظمي ، تشكلها كفاءات الوطن ممن لم يشتركوا بالعملية السياسية الفاسدة من ٢٠٠٣ والى الآن .. حكومة كاملة الصلاحيات تأخذ على عاتقها إعادة كتابة الدستور بما يتسق مع طموحات الشعب وتعدد أطيافه وتغيّر شكل نظام الحكم إلى رئاسي أو شبه رئاسي وتهيء لانتخابات سريعة يصاحبها استفتاء على التعديلات الدستورية التي تتطلب الاستفتاء.

أما إن قررتم تجاوز الشعب هذهِ المرة كسابقاتها وقرر المجتمع الدولي ان لا يصغي لصوت الشعب ، ومضيتم تجاه تشكيل حكومة محاصصاتية عميلة أخرى ، فسنوافيكم قريباً بثورة سلمية منظمة كبرى تجتث جذوركم وتعرفكم حجمكم امام العراق وشعبه، فالسخط الشعبي سينقلب عليكم عاجلاً ولن ينفعكم حينها الندم ، وما شهر تشرين وذكرى ثورة الشعب عنكم ببعيدة .. ولا مهرب من سخط الشعب”.