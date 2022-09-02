تعرف على الحد الأدنى لمعيشة العوائل الفقيرة في العراق

حدّد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، أحد تشكيلات جامعة بغداد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، الحد الأدنى لمعيشة العوائل الفقيرة.

وقال مدير المركز محمود عبدالله جاسم، في تصريح، إن “حدّ الكفاف للعوائل الفقيرة المكونة من 4 أفراد، من ضمنهم طفلان، هو مليون دينار في الشهر يتوزع بين الإيجار والمصروف اليومي والاحتياجات الأخرى لتلك العوائل”.

وأوضح أن “مبلغ الايجار في عموم المدن يتراوح بين الـ 250 والـ 500 ألف دينار، بينما يكون المبلغ المتبقي لنفقات ومصروفات العائلة كالمواد الغذائية والخضراوات وتوفير وسائل المعيشة الأخرى”، مشيراً إلى أن “المبلغ الذي تصرفه شبكة الحماية الاجتماعية للعوائل الفقيرة، المشمولة بالحماية، لا يكفيها”.

ويعد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك المؤسسة البحثية الوحيدة الرسمية في العراق، التي تعنى بدراسة قضايا السوق والمستهلك، وقد تأسس المركز سنة (1997) استناداً لنظام مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1) لسنة (1995)، كأحد التشكيلات التابعة لجامعة بغداد.