صحة دهوك: انسحاب المنظمات الإنسانية من المخيمات يزيد العبأ على صحة المحافظة

صحة دهوك: انسحاب المنظمات الإنسانية من المخيمات يزيد العبئ على صحة المحافظة

قال مدير عام الصحة في محافظة دهوك د.آفراسياب موسى ، اليوم الاربعاء، ان انسحاب المنظمات الإنسانية الدولية من مخيمات النازحين واللاجئين في المحافظة ، سيزيد من العبئ الصحي على كاهل صحة المحافظة.

موسى وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات في المحافظة ، وعقب اجتماع موسع مع ممثلي المنظمات الاجنبية العاملة في المجالات الإنسانية في المخيمات، قال لقد أوضحنا لهذه المنظمات ان وقف برامجها نهاية العام الحالي توقيت غير مناسب لأن هناك اكثر من 500 الف نازح ولاجىء ما زالوا يقطنون 20 مخيماً في دهوك ، 5 منها للاجئين والـ 15 الاخرى للنازحين .

مشيراً ، الى ان 30 الى 40% من النازحين يقصدون المؤسسات الصحية في المحافظة ، داعيا المنظمات الاجنبية الى دعم مخيمات النازحين من الناحية الطبية لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية الحكومية.

كما لفت الى ان هذه المنظمات قدّمت خدمات كبيرة للنازحين وانسحابها سيؤثر كثيراً على الوضع الصحي في المخيمات وسيزيد من العبأ الصحي على كاهل صحة المحافظة.

مدير عام الصحة في محافظة دهوك د.آفراسياب موسى ، دعا الأمم المتحدة الى المساعدة ودعم الجهود الصحية في مخيمات المحافظة.