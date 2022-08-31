كتلة الديمقراطي الكوردستاني: لم يتم تحديد أي موعد لعقد جلسة البرلمان العراقي

قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، اليوم الأربعاء ، انه لم يتم ، حتى الآن ، تحديد أي موعد لعقد جلسة البرلمان العراقي.

وكان تحالف “الإطار التنسيقي” دعا ، امس الثلاثاء، إلى الإسراع بتشكيل ماسماها حكومة «خدمة وطنية»، وانعقاد جلسات البرلمان العراقي.

د.فيان صبري ، قالت لـ(باسنيوز) ، انه بعد الاحداث الأخيرة في العراق وانتهاء التوترات ، تصرح الأطراف السياسية بأنه لم تبق عوائق امام عودة البرلمان للانعقاد. مشيرة الى ان عودة الجلسات وجدول الاعمال يجب ان يكون بالتنسيق بين كل الكتل.

وأضافت صبري ، بالقول انه لم يتم ، حتى الآن ، تحديد أي موعد لعقد جلسة البرلمان العراقي .