أغسطس 31, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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كتلة الديمقراطي الكوردستاني: لم يتم تحديد أي موعد لعقد جلسة البرلمان العراقي

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فى :أخبار عــامة
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كتلة الديمقراطي الكوردستاني: لم يتم تحديد أي موعد لعقد جلسة البرلمان العراقي

قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، اليوم الأربعاء ، انه لم يتم ، حتى الآن ، تحديد أي موعد لعقد جلسة البرلمان العراقي.

وكان تحالف “الإطار التنسيقي” دعا ، امس الثلاثاء، إلى الإسراع بتشكيل ماسماها حكومة «خدمة وطنية»، وانعقاد جلسات البرلمان العراقي.

د.فيان صبري ، قالت لـ(باسنيوز) ، انه بعد الاحداث الأخيرة في العراق وانتهاء التوترات ، تصرح الأطراف السياسية بأنه لم تبق عوائق امام عودة البرلمان للانعقاد. مشيرة الى ان عودة الجلسات وجدول الاعمال يجب ان يكون بالتنسيق بين كل الكتل.

وأضافت صبري ، بالقول انه لم يتم ، حتى الآن ، تحديد أي موعد لعقد جلسة البرلمان العراقي .

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