كتلة الديمقراطي الكوردستاني: لم يتم تحديد أي موعد لعقد جلسة البرلمان العراقي
قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، اليوم الأربعاء ، انه لم يتم ، حتى الآن ، تحديد أي موعد لعقد جلسة البرلمان العراقي.
وكان تحالف “الإطار التنسيقي” دعا ، امس الثلاثاء، إلى الإسراع بتشكيل ماسماها حكومة «خدمة وطنية»، وانعقاد جلسات البرلمان العراقي.
د.فيان صبري ، قالت لـ(باسنيوز) ، انه بعد الاحداث الأخيرة في العراق وانتهاء التوترات ، تصرح الأطراف السياسية بأنه لم تبق عوائق امام عودة البرلمان للانعقاد. مشيرة الى ان عودة الجلسات وجدول الاعمال يجب ان يكون بالتنسيق بين كل الكتل.
وأضافت صبري ، بالقول انه لم يتم ، حتى الآن ، تحديد أي موعد لعقد جلسة البرلمان العراقي .