للمرة الخامسة.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل “هشام الهاشمي”

أكد مصدر قضائي، اليوم الاربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل المحلل السياسي والخبير الأمني هشام الهاشمي الى يوم ٢٠٢٢/١٠/٣١.

وذكر المصدر، أن “سبب التاجيل هو” تعذر جلب المتهم الى المحكمة”.

وأُجلت محاكمة المتهم احمد الكناني من قبل القضاء العراقي أربع مرات، كان آخرها في يوليو الماضي {الشهر السابع} ، لتكون هذه المرة الخامسة.

واغتيل الهاشمي يوم السادس من تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

وفي تموز 2021، أعلن رئيس الوزراء حكومة مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي من بينهم المتهم الأول احمد الكناني، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاماً.