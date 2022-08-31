أغسطس 31, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مجلس الإفتاء يصدر فتوى بشأن زواج المسيار بإقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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مجلس الإفتاء يصدر فتوى بشأن زواج المسيار بإقليم كوردستان

أعلن مجلس الإفتاء الأعلى في إقليم كوردستان يوم الأربعاء (31 آب 2022)، أن زواج المسيار لا ينسجم مع مقاصد الزواج وعرف المجتمع الكوردي، مبيناً أنه يرى أن هذا النوع من الزواج ليس مقبولاً.

وقال المجلس في بيان، إن “زواج المسيار أصبح في الأيام الأخيرة موضوع الساعة في عدة قنوات إعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، وانشغل المواطنون به”.

وأضاف “نحن في المجلس الأعلى للإفتاء التابع لاتحاد العلماء نلفت انتباه المسلمين إلى أن هذا الزواج مخالف لعادات المجتمع الكوردي ولا يناسب مجتمعنا”، عادا إياه “غير مقبول ويتعارض مع مقاصد الزواج الإسلامية”.

وقال “لذا ندعو علماء الدين الأفاضل إلى النأي بأنفسهم عن عقد مثل هذا الزواج”.

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