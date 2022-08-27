الصدر يطلب من العامري جلب توكيل بتمثيله ‹الإطار التنسيقي›

أكد مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طلب من رئيس تحالف ‹الفتح› هادي العامري جلب «ورقة بيضاء» عليها توقيعات كافة قيادات ‹الإطار التنسيقي›، على أن تتضمن توكيل العامري بأنه يمثل ‹الإطار التنسيقي›.

وأوضح المصدر لـ (باسنيوز)، أن «الصدر قد أشار إلى أنه قد سبق وأن اتفق مع العامري على عدة نقاط، ولكن عندما يذهب العامري إلى بغداد ويلتقي مع قيادات الإطار التنسيقي فإنه يتصل بالصدر ويبلغه بالتراجع عن الاتفاق بسبب عدم قبول بقية الأطراف به».

مبيناً بأن «الصدر أبلغ العامري بأنه يريد أن يحصل العامري على تخويل كامل لكي يكتب ما يتم الاتفاق عليه ويعلن إلى العلن بشكل فوري بعد انتهاء الاجتماع المخصص لذلك».