سعر اللتر 1000 دينار.. النفط الاتحادية تحدد موعد تجهيز المواطنين بالبنزين “السوبر”

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية إحدى شركات وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، موعد طرح منتج البنزين السوبر عالي النقاوة في محطات التعبئة، فيما حددت سعر اللتر الواحد منه.

وقال مدير عام الشركة، حسين طالب، إن “وزارة النفط اعتمدت طرح منتج ثالث (سوبر عالي النقاوة) لمنتوج البنزين وهو منتوج مستورد بنسبة 100%، لتجهيز المواطنين به اعتباراً من الأول من شهر أيلول/سبتمبر القادم”.

وأضاف أن “الهدف من ذلك هو تجهيز المركبات الحديثة وطلبات المواطنين بطرح مادة عالية النقاوة”، موضحاً أن “هذا المنتج من البنزين مستورد بالعملة الصعبة”.

ولفت إلى أن “سعر اللتر الواحد كبداية هو 1000 دينار، وهو مدعوم من قبل الدولة بحدود 400 دينار لأن سعر استيراده 1.400 دينار، لكن الدولة ستطرحه بألف دينار كدعم للمواطن”.

وأشار إلى أن “السعر خاضع للمراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر أو كل شهرين حسب أسعار السوق العالمية، وهو ليس ثابتاً بل متغير حسب متغيرات السوق العالمية لاستيراد المشتقات النفطية”.

وتابع، “سنخصص بعض المحطات لبيع هذا المنتج إذ لا نستطيع أن نجعل كل المحطات تبيع ثلاثة منتجات، وبالتالي المحطة التي تبيع البنزين السوبر لا تبيع منتجاً آخر”.

وأكمل، “في بغداد حددنا محطتين للتجربة، واحدة في قاطع الرصافة وهي محطة موسى بن نصير، والأخرى في قاطع الكرخ وهي محطة الرسالة الحكومية في منطقة المنصور، لبيع هذا المنتج، أما باقي المحطات فتعمل بالمنتوجين الآخرين فقط وهما البنزين المحسن والبنزين الممتاز بأسعارهما المحددة 450 و650 ديناراً، أما في باقي المحافظات فحددنا في كل محافظة محطة واحدة كبداية لهذا المشروع وتكون في مركز المحافظة”.