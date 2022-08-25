الرئيس بارزاني في سنوية أنفال بهدينان: ارداة شعب كوردستان انتصرت ومرتكبو الجريمة في مزبلة التاريخ

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، ان هدف النظام العراقي السابق من جريمة انفال بهدينان كان تغيير ديموغرافيا كوردستان وكسر إرادة شعبها عبر القوة والظلم.

الرئيس بارزاني ، وفي الذكرى السنوية الـ 34 لجريمة أنفال بهدينان ، قال انه ” امتداداً لسلسلة جرائم النظام العراقي بحق مواطني كوردستان تعرض قسم كبير من مناطق وقرى منطقة بهدينان الى حملة لاانسانية من القصف الكيمياوي والاعتقالات والقتل والتهجير وأنفلة المواطنين الأبرياء من قبل قوات النظام العراقي آنذاك” ، مضيفاً ” نتيجة لهذه الجريمة اللاانسانية استشهد الآلاف من مواطني كوردستان او تعرضوا للاخفاء القسري والنزوح كما دُمرت مئات القرى”.

وتابع الرئيس بارزاني ، بالقول ان “هدف النظام العراقي السابق من هذا الفعل الشوفيني والجريمة الكبيرة كان تغيير ديموغرافية كوردستان وكسر إرادة شعبها عبر القوة والظلم ، لكن ارداة شعب كوردستان للبقاء والتحرر انتصرت فيما ذهب الأعداء والمجرمون الى مزبلة التاريخ”.

وأضاف الزعيم الكوردي ” في الذكرى السنوية الـ 34 لجريمة أنفال بهدينان نحيي الأرواح الطاهرة لشهداء الابادة الجماعية للكورد الفيليين وانفال بهدينان وگرميان وبارزان وكل شهداء طريق الحرية لكوردستان” ، مشدداً بالقول ” في هذه الذكرى الأليمة نعلن ان شعبنا لايقبل ابداً لغة الظلم والجريمة ويجب على الدولة العراقية تعويض المتضررين من هذه الجرائم والظلم الذي مورس بحق شعبنا”.