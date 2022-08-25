نيجيرفان بارزاني مستذكراً جريمة أنفال بهدينان: على الحكومة الاتحادية أن تسارع إلى تعويض ذوي الضحايا

وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الخميس ، عملية أنفال بهدينان التي اقترفها الجيش العراقي في ثمانينات القرن الماضي بحق المكونات المتنوعة لأهالي منطقة بهدينان بأنها كانت جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ، داعياً الحكومة الاتحادية الى أن تسارع إلى تعويض ذوي ضحايا.

وقال نيجيرفان بارزاني ، في بيان: “نستذكر اليوم الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لأنفال بهدينان التي شكلت المرحلة الأخيرة من عمليات الأنفال التي اقترفها الجيش العراقي آنذاك بحق المكونات المتنوعة لأهالي بهدينان، واستمرت من 25 آب إلى 6 أيلول 1988”.

مضيفاً ” في هذه الذكرى ننحني إجلالاً للأرواح الطاهرة للشهداء ونكرّم ذكراهم، ونحيي عوائلهم وذويهم”.

مردفاً ” جريمة الأنفال التي امتدت من گرميان حتى مرحلتها الأخيرة في بهدينان، ذهب ضحيتها 182 ألف مواطن برئ من أبناء كوردستان واستشهدوا، وهي مثلما أقرت المحكمة العراقية العليا للجرائم، جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وشدد رئيس إقليم كوردستان ، بالقول ” لهذا على الحكومة الاتحادية العراقية أن تسارع إلى تعويض ذوي الضحايا. وفي إقليم كوردستان، يجب تقديم المزيد من الخدمات لذوي الضحايا إلى جانب توثيق الجريمة تلك، وبذل كل الجهود لإقرارها كإبادة جماعية على المستوى الدولي.”

وتابع ” في هذه الذكرى، نشدد على وحدة صف الأطراف السياسية ومكونات إقليم كوردستان والتي هي الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق الدستورية ومكاسب إقليم كوردستان ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، كما أنها ستمنع تكرار الجرائم التي اقتُرفت على مر التاريخ بحق كل المكونات وتربة ومياه وأجواء وطبيعة وبيئة كوردستان”.

وختم نيجيرفان بارزاني ، بالقول ” المجد أبداً لذكرى الشهداء، والشكر والتقدير لشهامة أهالي أربيل وبَحرْكة وأطرافهما الذين هبّوا لمساعدة المنكوبين من أبناء بهدينان في مجمع (جيزنيكان) القسري ومدّوا يد العون لهم. لا يمكن أبداً نسيان كرمهم وإنسانيتهم”.