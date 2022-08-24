نيجيرفان بارزاني: الحل للوضع العراقي يأتي عبر الحوار والتفاهم على أساس الدستور

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الحل للوضع العراقي يأتي فقط من خلال الحوار والتفاهم على أساس الدستور.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، القنصل العام الأميركي الجديد في إقليم كوردستان إيرفن هيكس جونيور.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استقبل اليوم الأربعاء (24 آب 2022)، إيرفن هيكس جونيور القنصل العام الأميركي الجديد في إقليم كوردستان.

وإلى جانب الترحيب بالقنصل الجديد، بارك له نيجيرفان بارزاني، خلال الاجتماع، مباشرته مهام عمله، متمنياً له النجاح فيها ومعبراً عن مساندة إقليم كوردستان الكاملة له في هذا السياق، حسب البيان.

من جانبه، عبر القنصل العام الأميركي الجديد عن سعادته بمباشرته مهامه في إقليم كوردستان، وجدد تأكيد رغبة بلده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

وبحث الجانبان آخر المستجدات في العراق والمشاكل التي تعترض سبيل العملية السياسية، وفي هذا المجال جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن الحل للوضع العراقي يأتي فقط من خلال الحوار والتفاهم على أساس الدستور، كما تحدث نيجيرفان بارزاني عن الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وأهمية وحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كوردستان.

وبخصوص العلاقات، شدد فخامة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على وجود فرص للتعاون بين أميركا والعراق وإقليم كوردستان، وخاصة في مجالات الاستثمار والقطاع الخاص.

الحرب على الإرهاب وتهديدات داعش، وأهمية تنمية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير في إقليم كوردستان، وأوضاع المنطقة بصور عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع.