قنصلها الجديد في أربيل: أمريكا مستعدة لتوطيد العلاقات مع إقليم كوردستان على كافة الاصعدة

خلال استقبال رئيس الحكومة مسرور بارزاني له

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 24 أغسطس/ آب 2022، القنصل العام الأمريكي الجديد لدى إقليم كوردستان ايرفن هيكس جونير.

وهنأ رئيس الحكومة القنصل العام الأمريكي بمناسبة تسنمه مهام عمله الجديد ، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، كذلك شكر رئيس الحكومة الولايات المتحدة على إسنادها ودعمها المستمر، مجدداً رغبة إقليم كوردستان في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

وعبّر القنصل العام الأمريكي عن سعادته بمباشرة مهام عمله في إقليم كوردستان، مبدياً استعداد بلاده لتوطيد العلاقات مع الإقليم والارتقاء بها على الصعد كافة.

كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.