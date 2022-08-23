البيشمركة تبحث مع المستشار العسكري البريطاني تشكيل فرقة لقواتها

اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان معاون رئيس اركان قوات بيشمركة كوردستان بحث مع المستشار العسكري للملكة المتحدة في الاقليم خطوات اعادة تنظيم قوات البيشمركة وكيفية تشكيل فرقة من البيشمركة.

وجاء في بيان لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، ان معاون رئيس اركان البيشمركة للعمليات اللواء الركن نجم الدين، استقبل امس الاثنين، المستشار العسكري البريطاني في اقليم كوردستان الكولونيل روب درايفر، لافتا الى الجانبين بحثا خطوات اعادة تنظيم قوات البيشمركة وكيفية تشكيل فرقة لهذه القوات.

واضاف البيان ان الاجتماع بحث ايضا ادامة عملية التدريب والتأهيل لقوات البيشمركة، مبينا ان من الضروري تطوير قدراتها طبقا للعلوم العسكرية.