الأطراف السياسية الكوردستانية متفقة على ضرورة استئناف خطوات كتابة دستور إقليم كوردستان

رئاسة برلمان كوردستان و رؤوساء الكتل النيابية اجتمعا بالصدد

اجتمعت رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، مع رؤوساء الكتل النيابية، للتباحث بشأن استئناف خطوات كتابة دستور إقليم كوردستان.

وكان مدیر إعلام برلمان كوردستان ، أفاد في وقت سابق، عن بدء الاستعدادات لاستكمال كتابة‌ دستور اقلیم كوردستان ، مشدداً على انه خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للبرلمان ستكون الأولوية لكتابة الدستور . موضحاً ان اللجنة السابقة الخاصة التي كُلفت من قبل برلمان كوردستان بصياغة مسودة دستور إقليم كوردستان ( كانت مكوّنة من 21 عضواً يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة) أنجزت الكثير من مواده وكتبت نحو 70 منها ، لكن الظروف السياسية والمشاكل بين الأطراف السياسية حالت دون اكمال اللجنة لعملها.

اجتماع اليوم بين رئاسة برلمان كوردستان ورؤوساء الكتل النيابية جاءت بهدف إعادة تفعيل لجنة كتابة مسودة الدستور، حيث كانت الآراء متفقة على استئناف خطوات كتابة الدستور.

بالصدد ، قال رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان زانا ملا خالد ، ان رأي جميع الأطراف السياسية في اجتماع اليوم ، باستثناء حركة الجيل الجديد ، كان متفقاً على ضرورة البدء بخطوات كتابة دستور إقليم كوردستان .