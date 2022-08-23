نائب رئيس البرلمان يفند حديث التوجه لعقد جلسة خارج الخضراء

فند نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ، اليوم الثلاثاء، حديث التوجه لعقد جلسة للبرلمان خارج المنطقة الخضراء.

وقال عبدالله، في تصريح، إن “انعقاد جلسة لمجلس النواب في الوقت الحالي خارج مبنى البرلمان يعقد المشهد”.

وأضاف: “لا يوجد توجه لعقد جلسة لمجلس النواب بعد قرار تعليق الجلسات”.

وفي وقت سابق، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات وحماية المتظاهرين.