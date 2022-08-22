الرئيس بارزاني والقنصل الأمريكي يؤكدان على تعزيز علاقات أربيل وواشنطن الثنائية

اكد كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والقنصل الأمريكي الجديد لدى أربيل ايرفن هيكس ، اليوم الاثنين ، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الامريكية.

جاء ذلك خلال استقبال الزعيم الكوردي للدبلوماسي الأمريكي في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل .

القنصل الأمريكي اثنى خلال اللقاء على نضال وتضحيات شعب كوردستان من اجل نيل الحرية ومواجهة الدكتاتورية ، معلناً أن السعي نحو السعادة والحرية ، نقطتان مشتركتان بين الشعبين الكوردي والأمريكي.

وقد أكد الرئيس بارزاني على ان شعب كوردستان صاحب قضية مشروعة ومستعد لتقديم كل اشكال التضحية في سبيلها.

كما شدد الجانبان خلال اللقاء على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة ، حيث استعرض القنصل الأمريكي التعاون التنسيق بين بلاده وحكومة إقليم كوردستان في مجال تنمية القطاع الخاص وفرص العمل للمواطنين.