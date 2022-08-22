أغسطس 23, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني والسفير الياباني يبحثان أوضاع العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني والسفير الياباني يبحثان أوضاع العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، السفير الياباني لدى العراق سوزوكي كوتارو والوفد المرافق له.

خلال اللقاء، تم بحث آخر تطورات الوضع السياسي في العراق وعلاقات اليابان مع العراق وإقليم كوردستان.

وجدد السفير الياباني التأكيد على أن البلدين سيواصلان دعم العراق وإقليم كوردستان، وأشاد بمقترحات إقليم كوردستان، وثمن دور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في تقريب الأطراف السياسية في إقليم كوردستان وتوحيد صفوفها.

من جانبه، شكر نيجيرفان بارزاني اليابان على دورها في إقليم كوردستان والعراق، لاسيما نشاطات وكالة ‹جايكا› اليابانية، متمنيا استمرار العمل مع اليابان وتطوير العلاقات بين الجانبين.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تم بحث الأوضاع السياسية في العراق وضرورة الاستفادة من الفرص، وأهمية توطيد السلام والاستقرار في المنطقة بشكل عام، وتهديد الإرهاب، ومسألة إعادة الإعمار، والقطاعات التي يمكن لليابان أن تعمل فيها، وتشجيع القطاع الخاص.

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