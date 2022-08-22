إقليم كوردستان واليابان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 22 أغسطس/ آب 2022، السفير الياباني لدى العراق سوزوكي كوتارو.

وجرى في اللقاء ، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة الوضع العام في العراق والمنطقة.

وأشاد السفير الياباني بالإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات تنويع الاقتصاد وتسهيل عمل المستثمرين ودعم القطاع الخاص، وأبدى استعداد بلاده لتوطيد العلاقات مع إقليم كوردستان.

وشكر رئيس الحكومة اليابان على دعمها ولا سيما في تنفيذ عدد من المشاريع في إقليم كوردستان عبر “جايكا” وبالتنسيق والتعاون مع حكومة الإقليم. مجدداً رغبته في الارتقاء بالعلاقات مع اليابان على الصعد كافة.