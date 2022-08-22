وزير الصدر يهاجم القضاء: القوم في السر غير القوم بالعلن

هاجم صالح محمد العراقي، المعروف بوزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، القضاء العراقي.

وقال العراقي عبر “الفيسبوك”، إن “هناك من يدعي انه على مسافة واحدة من الجميع”، مردفا: “الجواب: القوم في السر غير القوم في العلن”.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، قد اكد بوقت سابق اليوم، “على اهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الازمة السياسية الحالية”، مشددا “على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من ادلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات واقاويل”.

وتابع ان “الحملات الاعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في احقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين”.