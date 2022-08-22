يمارس عمله وهو مُقال.. نائب عن نينوى يستغرب استمرار مدير الصحة بمنصبه

استغرب النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، يوم الاثنين استمرار مدير صحة المحافظة في عمله وبكامل الصلاحيات رغم صدور امر إقالته منذ أكثر من شهرين وبانتظار اختيار البديل عنه أو تكليف معاونه، داعيا رئيس الوزراء ووزير الصحة إلى تكليف معاونه في الوقت الحاضر أو إيجاد بديل له.

وقال الشمري، إن “أهل الموصل سبق لهم أن طالبوا رئيس الوزراء ووزير الصحة في مناسبات عديدة، بإقالة مدير صحة المحافظة بسبب شبهات الفساد وهدر المال العام التي كان ضحيتها المواطن البسيط في نينوى، من خلال سوء الخدمات الصحية”.

وأضاف أن “هناك معلومات وصلت من قبل وزارة الصحة، تفيد بأن مدير صحة نينوى، قد تمت إقالته منذ أكثر من شهرين، لكن بانتظار إيجاد بديل عنه حتى اللحظة”.

وأشار الشمري، إلى أن “بقاء مدير الصحة في عمله وبصلاحيات كاملة في الإنفاق والتوقيع هو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام والأغرب منها هو العجز عن إيجاد بديل له منذ أكثر من شهرين”.

وكان القضاء العراقي قد أصدر في وقت سابق، امر استقدام بحق مدير صحة نينوى فلاح الطائي للتحقيق معه في قضايا ملفات فساد.

كما اعتقلت قوة من هيئة النزاهة، في أوقات متفرقة، عدداً من الموظفين في شعبة الحسابات التابعة لدائرة صحة نينوى على خلفية ملفات فساد.

ووعد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في آخر زيارة أجراها إلى مدينة الموصل، أعضاء مجلس النواب عن نينوى، بالتدخل بصورة مباشرة وشخصية، لحل مشكلة ملف الصحة في المحافظة.