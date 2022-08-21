اليابان تشيد بدور الرئيس بارزاني في ضمان حقوق ومكتسبات شعب كوردستان

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، السفير الياباني لدى العراق سوزيكي كوتارو في منتجع صلاح الدين قرب أربيل.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل العام لليابان في أربيل، أراكاوا ميكيهيرو، أشار السفير الياباني إلى نضال شعب كوردستان من أجل الحرية، مشيداً بدور الزعيم الكوردي الخالد مصطفى بارزاني، والرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، في ضمان الحقوق والمكتسبات التاريخية لشعب كوردستان.

كما أكد السفير الياباني في العراق على أن استقرار إقليم كوردستان قضية مهمة لبلاده ومحل اهتمامها.

واستعرض السفير نبذة عن تعاون بلاده وتنسيقها في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم ومناطق العراق الأخرى فيما يتعلق بملف الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء.

بدوره، شكر الرئيس بارزاني، السفيرَ الياباني، وأعرب عن أمله في المزيد من تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وكانت الأوضاع السياسية في العراق وانتخابات إقليم كوردستان محوراً آخر للاجتماع.

وشدد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرغب ومستعد دائماً لإجراء انتخابات كوردستان في موعدها المحدد.