نيجيرفان بارزاني: يجب أن نقف متحدين لمساعدة ضحايا الإرهاب

استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، ضحايا الإرهاب في يومهم العالمي، داعياً إلى الاتحاد من أجل مساعدتهم والتصدي لمخاطر عودة الإرهاب.

وقال نيجيرفان بارزاني عبر تويتر: «في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم، نستذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم في كوردستان والعالم جراء الإرهاب».

وأضاف رئيس الإقليم «في العراق، يجب أن نقف متحدين لمساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم ونتصدى معاً لعودة الإرهاب».

On International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism, we honor and remember those who have lost their lives to terrorism in Kurdistan and around the world. In Iraq, we must stand united to help victims rebuild their lives and counter resurgence of terror.

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) August 21, 2022