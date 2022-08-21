أغسطس 21, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني: يجب أن نقف متحدين لمساعدة ضحايا الإرهاب

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نيجيرفان بارزاني: يجب أن نقف متحدين لمساعدة ضحايا الإرهاب

استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، ضحايا الإرهاب في يومهم العالمي، داعياً إلى الاتحاد من أجل مساعدتهم والتصدي لمخاطر عودة الإرهاب.

وقال نيجيرفان بارزاني عبر تويتر: «في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم، نستذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم في كوردستان والعالم جراء الإرهاب».

وأضاف رئيس الإقليم «في العراق، يجب أن نقف متحدين لمساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم ونتصدى معاً لعودة الإرهاب».

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة — بموجب قراراها 165/72 يوم 21 آب/أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

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