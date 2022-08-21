الحرب بين تركيا و(بي كا كا) سببت إخلاء مئات القرى بمحافظتي أربيل ودهوك

الحرب بين الجيش التركي ومقاتلي (بي كا كا) أسفرت عن إخلاء مئات القرى التابعة لمحافظتي أربيل ودهوك، ويقول قائممقام العمادية إن 195 قرية تابعة للقضاء أخليت وهجرها سكانها بسبب تلك الحرب.

وأعلن قائممقام قضاء العمادية، وارشين سلمان، يوم أمس السبت (20 آب 2022) لشبكة رووداو الإعلامية أنه “نتيجة الحرب بين تركيا و(بي كا كا) أخليت منذ تسعينيات القرن الماضي، 195 قرية (تابعة لقضاء العمادية) ولم تعد مأهولة بالسكان”.

وأضاف وارشين سلمان أنه كان للحرب المستمرة بين تركيا و(بي كا كا) آثار سلبية كبيرة على المنطقة وأعاقت إعادة إعمار عدد آخر من القرى، إلى جانب إخلاء القرى الـ195.

لم تكن القرى التابعة لقضاء عقرة بمنأى عن آثار تلك الحرب، وصرح قائممقام عقرة، يوم أمس السبت، مازن محمد، لرووداو يقول: “الحرب بين تركيا و(بي كا كا) أدت إلى إخلاء 25 قرية تابعة لقضاء عقرة، حيث يوجد عناصر من (بي كا كا) مستقرين في بعض تلك القرى وخوفاً تعرضهم لضربات تركية هجر الأهالي ديارهم وتركوا تلك القرى”.

وقال قائممقام قضاء عقرة إن قرى أخرى أخليت في السابق لكن قوات البيشمركة انتشرت في تلك القرى لحمايتها، ما شجع الأهالي على العودة إليها.

وعن آثار الحرب بين الجيش التركي ومقاتلي (بي كا كا)، قال قائممقام قضاء زاخو، مشير بشير، إن 25 قرية تابعة لزاخو قد أخليت.

وعن إخلاء القرى التابعة لقضاء الشيخان، قال قائممقام شيخان، سردار شيخ يحيى، لرووداو: “أخليت عشر قرى أغلبها يتبع ناحيتي أتروش وقصروك، وكان أهالي تلك القرى يترددون على قراهم لأداء الأعمال الزراعية في السنوات السابقة، لكن مسلحي (بي كا كا) كانوا يمنعونهم، الأمر الذي أدى إلى إخلاء القرى بالكامل”.

كما أخليت عشرات القرى التابعة لمحافظة أربيل، وأعلن المشرف على إدارة سوران المستقلة، هلكورد نجيب، يوم أمس في تصريح لرووداو: “بسبب الحرب بين تركيا و(بي كا كا)، أخليت 183 قرية تابعة للإدارة، منها 65 قرية تابعة لميركة سور و118 قرية تابعة لسيدكان”.