حكومة إقليم كوردستان: حظر المواقع الإباحية في ‹الباقة العائلية› لا يتعارض مع حرية الفرد

أكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكه، اليوم الأحد، بأن حجب المواد والمواقع الإباحية في باقة الانترنت العائلية لا يتعارض مع حرية الفرد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده الوزير مع رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان عبدالله ويسي في مقر الاتحاد في العاصمة أربيل، بشأن قرار باقة الانترنت العائلية وحجب المواقع الإباحية.

وقال ويسي خلال المؤتمر: «نثمن هذا القرار من قبل حكومة الإقليم لأنه سيساعد على رفع المستوى التربوي لدى الأطفال ومساعدة الأهالي على تربيتهم تربية صالحة».

وأضاف أن «هذه المواقع التي من المقرر حجبها على الباقة العائلية أصدرت لجنة الفتوى في وقت سابق فتاوي بتحريمها وحذرت من خطورتها على المجتمع».

من جانبه قال وزير المواصلات آنو جوهر عبدوكه في المؤتمر الصحفي، إن «حكومة الإقليم ماضية في هذا القرار وتؤكد أنه لا يعارض حرية الفرد، لأن المواطن لديه حرية الاختيار بين شراء الباقة العائلية التي حُظرت عليها المواقع المسيئة وبين البقاء على الباقات القديمة».

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت قبل أيام حظر المواقع الإباحية والمواقع التي تسيء للرموز الدينية إضافة إلى المواقع الخاصة بلعب القمار وتداول العملة الالكترونية ضمن الباقة العائلية.