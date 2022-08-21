الاتحاد الأوروبي يعين ممثلا جديدا له في العراق

أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق عن تعيين “أندرياس فيباري” رئيسا جديدا لها.

وذكرت البعثة في بيان، أن”أندرياس فيباري وهو ضابط شرطة اقدم سويدي قد تولى في 17 آب ـ أغسطس مسؤولياته في بغداد كرئيس لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق والتي تدعم إصلاح قطاع الأمن المدني في البلاد بدعوة من السلطات العراقية”.

وأوضح البيان، أن فيباري “هو رئيس المشرفين في سلطة الشرطة السويدية التي تمثل الشرطة الوطنية في السويد، والتي انضم إليها في عام 1991 وقد شغل العديد من المناصب الادارية الاستراتيجية داخل هذه المؤسسة الامنية كرئيس أركان لقسم الجريمة المنظمة ورئيس قسم العمليات بالوكالة ومؤخرا كنائب لرئيس دائرة شرطة مالمو”.

وأكد البيان، أن فيباري، “يتمتع على المستوى الدولي بخبرة كبيرة في البعثات المدنية والسياسية والأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، فقد عمل في البداية منذ عام 2014 2015 رئيسا لأركان بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو التي تدعم مؤسسات سيادة القانون الرئيسية، ثم مع بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، والتي شغل فيها منصبا رفيعا كرئيس للعمليات في بداية البعثة من 2017 الى 2018”.

ونقل البيان عن رئيس البعثة الجديد قوله، “انا سعيد جدا بالعودة الى العراق، وانا اعرف البلد ومؤسساته الأمنية، واعرف مدى أهمية خبراء بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق وموظفي البعثة المحليين”، مؤكدا على “التعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في المضي قدما نحو ممارسة ديمقراطية شفافة وفعالة للسلطة”.