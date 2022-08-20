الرئيس بارزاني: أوزال اقترح ضم إقليم كوردستان إلى تركيا ضمن نظام فيدرالي أو كونفدرالي

كشف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، أن رئيس تركي سابق اقترح ضم إقليم كوردستان إلى تركيا، ضمن نظام فيدرالي أو كونفدرالي.

الرئيس بارزاني، كشف في الصفحة 136 من المجلد الخامس من سلسلة كتب «البارزاني والحركة التحررية الكوردية» عن مقترح تركي لضم إقليم كوردستان أو كوردستان العراق إلى تركيا.

ويذكر الرئيس بارزاني، أنه في أواخر تموز / يوليو 1992، وأثناء توجهه إلى أمريكا، زار آمد / ديار بكر ومن ثم إسطنبول، والتقى بالرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال.

ويقول الزعيم الكوردي: «تورغوت أوزال أشار إلى نقطة هامة للغاية، وقال إنه تحدث بصددها مع مام جلال (الرئيس السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني جلال طالباني) أيضاً»، مشيراً إلى أن أوزال قال له: «عند زيارتكم أمريكا اسألوا الأمريكان عن رأيهم حول الاتفاق مع تركيا لضم كوردستان العراق إلى تركيا ضمن نظام فيدرالي أو كونفدرالي، لأن تركيا تعرضت إلى ظلم كبير في السابق عند سلخ ولاية الموصل منها».

ولا يخفي الرئيس بارزاني أنه فوجئ للغاية من طرح هذا الموضوع بهذه الصراحة من قبل الرئيس التركي، ويقول: «عندما وصلت إلى أمريكا تحدثت عن الموضوع مع مام جلال، فقال: (نعم صحيح، لقد تحدث معي أيضاً). واتفقنا على أنه في حال سنحت الفرصة أن نذكر الموضوع للأمريكان، حتى نتعرف على وجهة نظرهم بالصدد على الأقل».

وفيما بعد، في الصحفة 140 من الكتاب، يكشف الرئيس بارزاني أنه تحدث مع الأمريكان حول الموضوع، ويقول: «فيما يتعلق بالطرح التركي، سألنا أنا ومام جلال رأي الأمريكان، وقالوا لنا إنها مسألة وقضية كبيرة، وتحتاج إلى الدراسة والبحث قبل أن نجيب عليكم، ولم يجيبوا علينا فيما بعد، ونحن لم نسألهم مرة أخرى».