شاخوان عبدالله ينفي تلقي رئاسة البرلمان طلباً لعقد جلسة بأربيل

نفى نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، اليوم السبت، تلقي رئاسة البرلمان أي طلب لعقد جلسة لمجلس النواب في أربيل، مشيراً إلى أن عقد أي جلسة للبرلمان في الوقت الراهن سيتسبب بتأزيم الأوضاع وتعقيد المشهد السياسي.

وقال عبدالله في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن “الاعتصامات متواصلة في مجلس النواب العراقي، لذا لا نريد عقد أي جلسة للبرلمان حالياً، لأن عقدها سيزيد احتمالات التصادم والمزيد من تعقد الأوضاع”، مبيناً: “لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيكون للبرلمان كلمته وقراره”.

وأضاف: “لم تتلق هيئة رئاسة البرلمان أي طلب رسمي بعقد جلسة للبرلمان في أربيل”، لافتاً إلى “تعليق عمل البرلمان وانتظار تهدئة الأوضاع من الناحية السياسية”.

وتابع: “لا بد من اقتناع الصدريين، لأنه إذا لم تتم معالجة الأمر من الناحية السياسية فإن أي حلول تُطرَح ستكون مؤقتة ولن تنجح في إنهاء التوترات”، مبيناً: “إذا ما توصلت الأطراف السياسية إلى اتفاق، فإن جلسة البرلمان ستعقد في بغداد”.