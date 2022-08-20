أغسطس 20, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

على خلفية الصور مع راغب علامة.. الخارجية تستقدم السفير العراقي في الأردن

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فى :أخبار عــامة
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على خلفية الصور مع راغب علامة.. الخارجية تستقدم السفير العراقي في الأردن

أعلنت الخارجية العراقية اليوم السبت استقدام السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري إلى بغداد على خلفية انتشار صور لزوجته في جلسة عائلية مع المغني اللبناني راغب علامة.

وأثارت صور المغني راغب علامة مع ميسم الربيعي زوجة العذاري حالة من السخط الواسع بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور وقوف راغب علامة وإلى جانبه زوجة السفير العراقي على نحو اعتبره كثير من العراقيين غير لائق ولا يعكس طبيعة العمل الدبلوماسي للسفير الذي يعد واجهة للعراق.

وبعد أن أثارت تلك الصور موجة من الانتقادات، قالت وزارة الخارجية العراقية إنها تتابع القضية “باهتمام” وإنها ستتخذ “الإجراءات المناسبة” بهذا الشأن.

وفي أحدث إجراءاتها بهذا الشأن، قالت الخارجية العراقية في بيان إنها قررت استقدام العذاري إلى بغداد. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

 

 

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