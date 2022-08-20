على خلفية الصور مع راغب علامة.. الخارجية تستقدم السفير العراقي في الأردن

أعلنت الخارجية العراقية اليوم السبت استقدام السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري إلى بغداد على خلفية انتشار صور لزوجته في جلسة عائلية مع المغني اللبناني راغب علامة.

وأثارت صور المغني راغب علامة مع ميسم الربيعي زوجة العذاري حالة من السخط الواسع بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور وقوف راغب علامة وإلى جانبه زوجة السفير العراقي على نحو اعتبره كثير من العراقيين غير لائق ولا يعكس طبيعة العمل الدبلوماسي للسفير الذي يعد واجهة للعراق.

شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.

أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامة pic.twitter.com/ZyEQiENxm1 — RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022

وبعد أن أثارت تلك الصور موجة من الانتقادات، قالت وزارة الخارجية العراقية إنها تتابع القضية “باهتمام” وإنها ستتخذ “الإجراءات المناسبة” بهذا الشأن.

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اني شخصياً تصورت هذه زوجة راغب علامة !!

الفنان "راغب علامة" في ضيافة سفير العراق في الأردن "حيدر منصور العذاري" و زوجته "ميسم الربيعي" !!

معقولة ما بقى غيرة لهاي الدرجة #راغب_علامة#العراق pic.twitter.com/tLEvjwEC0s — ايمن التميمي Ayman (@aymanaltemimi) August 20, 2022

وفي أحدث إجراءاتها بهذا الشأن، قالت الخارجية العراقية في بيان إنها قررت استقدام العذاري إلى بغداد. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

مساء الورد على السفراء واجهة البلد..

تطمن اجراءات السفارة العراقية ستكون صارمة ..

(احتفل بدون نشر صور🙂 ) #راغب_علامة pic.twitter.com/oeicns7s08 — سماح شاكر-samah shakir (@samah_shakir) August 20, 2022