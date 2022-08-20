بكلفة اكثر من مليار دينار .. مشاريع خدمية في العاصمة اربيل

اعلنت رئاسة بلدية العاصمة أربيل، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وبكلفة مليار و 289 مليون دينار.

وقالت رئاسة البلدية في بيان، انه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية للمواطنين بكلفة تزيد عن مليار و 289 مليون دينار، وبتمويل من 15٪ من عائدات المديرية العامة لبلديات أربيل”.

وتشمل هذه المشاريع الخدمية:

1- تعبيد عدد من الشوارع في حي روشنبیري خلف المقبرة/ المرحلة الثانية.

2- تعبيد عدد من الشوارع في حي روشنبیري خلف المقبرة/ المرحلة الثالثة.

3- تعبيد عدد من الشوارع في حي روشنبیري قرب ماركيت شيلانا.

4- انشاء شوارع في حي سەربەخویی قاطع 9 الاف / المرحلة الثانية سيبەردان.

5- رصف شارع سايدين هانا ستي، من شارع كويه لغاية محطة وقود هامان.

واوضحت رئاسة بلدية أربيل، انه تم انجاز العشرات من المشاريع الخدمية خلال الفترة الماضية، وتم الاعداد لتنفيذ المزيد منها بعد الحصول على الموافقات اللازمة.