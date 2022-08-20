الثوري الإيراني يحذر دول المنطقة ‹المتعاونة مع إسرائيل›

اعتبر قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، أن التعاون مع إسرائيل «يهدد الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج».

ونقلت وكالة ‹إرنا› الإيرانية للأنباء عن تنكسيري قوله خلال حفل في مدينة مشهد، إن «أمن إيران الإسلامية هو أمن دول الجوار وتعتبر إيران أمن جيرانها من أمنها».

وحذر من وصفها بـ «الدول التي توفر الأرضية للتدخل الأجنبي وحضور الأجانب خاصة الدول المستكبرة وتعطيها قاعدة وأرض ومجال لتشكيل تحالف عسكري ضد دول المنطقة».

وقال إن هذه الدول «ستدفع تكلفة لسلوكها غير الودي والاستفزازي أولاً و في الوقت نفسه ستؤثر مثل هذه الإجراءات على استقرار المنطقة وأمنها».

وأضاف «نحاول أن تكون لدينا علاقات أخوية مع جميع دول المنطقة من خلال الحفاظ على الوحدة الإسلامية، وإن استتباب الأمن في كل المنطقة هو هدفنا لكنه يجب أن نعلم حيثما تواجد النظام الصهيوني لم يكن له أثر سوى النهب والفتنة والعدوان»، حسب قوله.

وأشار إلى «الاستعدادات القتالية» للحرس الثوري الإيراني في الوقت الحالي قائلاً: «نحن جاهزون و لايستغرق بدء تنفيذ أي مهمة وعملية للحفاظ على مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية و شعبها البطل إلا بضع دقائق»، حسب تعبيره.