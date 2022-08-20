محكمة أميركية تصدر ثمانية أحكام بالحبس مدى الحياة على عضو خلية لداعش بسوريا

أصدرت محكمة أميركية ثمانية أحكام بالحبس مدى الحياة على الشافعي الشيخ عضو خلية “البيتلز” التابعة لداعش والتي عرفت باحتجاز رهائن غربيين وتعذيبهم وإعدامهم، وذلك لإدانته بقتل أربعة رهائن أميركيين في سوريا.

الأحكام الثمانية بالحبس مدى الحياة بحق الشافعي الشيخ البالغ 34 عاماً، جاءت بعدما أدين في نيسان باتّخاذ أشخاص رهائن، والتآمر لقتل مواطنين أميركيين ودعم منظمة “إرهابية”.

وقال قاضي محكمة ألكسندريا في ولاية فرجينيا توماس سيلبي إيليس إن سلوك الشافعي الشيخ “لا يمكن وصفه إلا بأنه مروع وهمجي ووحشي وقاس وبالطبع إجرامي”.

الشافعي الشيخ الذي وضع نظارات كبيرة وقناعاً للوجه وارتدى زياً للسجناء باللون الأخضر الداكن، لم يبد أي رد فعل لدى صدور الحكم.

محاكمة البريطاني السابق التي استمرّت أسبوعين، تخلّلتها شهادات مؤثرة لرهائن سابقين وذوي ضحايا، وتعد أبرز ملاحقة قضائية في الولايات المتحدة لعضو في تنظيم داعش.

وفي بيان للمحكمة توجّهت دايان فولي، والدة الرهينة جيمس فولي، إلى الشيخ بالقول إن “جرائمك المليئة بالحقد لم تربح… لقد تمّت معاقبتك على انحرافك”.

هيئة المحلّفين المؤلفة من 12 شخصاً، أجرت مداولات لأقل من ست ساعات خلصت إلى أن الشيخ مذنب لضلوعه في مقتل أربعة أميركيين هم الصحافيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملا الإغاثة بيتر كاسيغ وكايلا مولر.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد اعتقلت الشافعي الشيخ مع عضو آخر في خلية “البيتلز”، هو أليكسندا كوتي، المواطن البريطاني السابق البالغ 38 عاماً، في كانون الثاني 2018.

وسُلّم الرجلان للقوات الأميركية في العراق ثمّ أُرسلا إلى الولايات المتحدة في العام 2020 ليخضعا للمحاكمة.

وأقرّ أليكسندا كوتي بذنبه في أيلول 2021، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في نيسان الماضي من قبل القاضي تي. اس. إيليس، الذي أصدر الحكم الجمعة ضدّ الشافعي الشيخ.

ومثُل عضو آخر مفترض في خلية “البيتلز”، هو آين ديفيس البالغ 38 عاماً، أمام محكمة بريطانية الأسبوع الماضي في لندن، بعد ترحيله من تركيا، ولا يزال قيد التوقيف بتهم على صلة بـ “الإرهاب”.

وقتلت طائرة أميركية من دون طيار أشهر أعضاء الخلية، البريطاني محمد إموازي الملقّب بـ”الجهادي جون”، في سوريا في العام 2015. وظهر الأخير في عدّة مشاهد مصوّرة وهو يذبح الضحايا.

يُتّهم أعضاء “البيتلز” الأربعة الذين نشطوا في سوريا بين عامي 2012 و2015 بالإشراف على احتجاز ما لا يقل عن 27 صحافياً وعاملاً في المجال الإنساني قدموا من الولايات المتحدة وأوروبا وبلجيكا واليابان ونيوزيلندا وروسيا.