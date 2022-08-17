مسرور بارزاني يوجه بتخصيص 736 مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية

وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على تخصيص 736 ملياراً و759 مليون دينار لتنفيذ المشاريع والمقترحات الجارية لعامي 2022 و2023 بشكل نقدي وتدريجي على موازنة الاستثمار في الوزارات.

وجاء ذلك، وفقاً لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، تحقيقا للمصلحة العامة وفي إطار تنفيذ أجندة الحكومة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لتقديم المزيد من الخدمات لشعب كوردستان.

وتعمل حكومة إقليم كوردستان على بناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر، ليحقق مزيداً من الرفاهية للمواطنين جميعاً، وتشتمل الخطة على، خفض الديون، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل الحركة التجارية.

ووفق أجندة الكابينة التاسعة، فإ آفاق مستقبل كوردستان الاقتصادية مشرقة. وسيستفيد المستثمرون الواعدون وشركاء الأعمال من عزم الحكومة على مواجهة تحدياتها المالية بطريقة قوية وشفافة، مع وضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وواسع النطاق.