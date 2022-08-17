التخلص من مئات الألغام والقطع المتفجرة في محافظة أربيل

أعلن مدير عام شؤون الألغام في محافظة أربيل عن عثور فرق إزالة الألغام على عدد كبير من الألغام المضادة للأفراد والقطع المتفجرة والتي تم التخلص منها وتفجيرها في جبل (بردبوك) بقضاء جومان.

وقال مدير عام شؤون الألغام في محافظة أربيل، علي عبدالرحمن، أن الفرق التابعة للمديرية عثرت خلال الشهرين الأخيرين على 350 لغماً وقطعة متفجرات غير متفجرة تعود إلى فترة الحرب الإيرانية العراقية، وذلك في المناطق التابعة لقضاء جومان وناحية سيدكان.

وقال عبد الرحمن إن فرقهم تعمل حالياً في مناطق بالكايتي وبرادوست من أجل العثور على الألغام، وتعثر في كل يوم على عدد جديد منها يتم رفعها وجمعها، ليجري بعد ذلك التخلص منها مرة كل شهرين أو ثلاثة.

وأشار مدير عام شؤون الألغام في محافظة أربيل إلى أن عملية تطهير الأرض من الألغام عملية صعبة وتجري ببطء.

بعد تشكيل حكومة إقليم كوردستان في العام 1992، تم من خلال التعاون مع المنظمات الأجنبية تطهير مساحات كبيرة من الألغام، حيث بلغت المساحة التي تم تطهيرها من الألغام في إقليم كوردستان حتى شهر نيسان من السنة الحالية 255 كيلومتراً مربعاً.