وزارة النقل والاتصالات بإقليم كوردستان توجه بحظر المواقع الإباحية وألعاب القمار والترويج للكحول

قررت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، في كتاب أصدرته اليوم الأربعاء (17 آب 2022) أنه يجب على جميع شركات الإنترنت استحداث “حزمة عائلية” تحظر الوصول إلى العديد من المواقع الإباحية، ومواقع ألعاب القمار، والترويج للمشروبات الكحولية والأسلحة.

الكتاب الذي صدر عن وزارة النقل والاتصالات يطالب شركات الإنترنت بتنفيذ القرار خلال فترة شهر واحد من إصداره، وأن تبيع الحزمة التي ستستحدث بسعر مناسب أو بنفس سعر الحزم الحالية، وأن تكون سرعة هذه الحزمة أكبر من السرع الحالية للإنترنت.

في هذا السياق، صرح وزير النقل والاتصالات، آنو جوهر، لشبكة رووداو الإعلامية بأنه سيتم حظر تخريب الأمن المجتمعي والتعايش، ونشر الكراهية والتفرقة والعنف (الديني والقومي و.. إلخ).

وأشار الكتاب الذي يحمل الرقم (2342) والمؤرخ (17 آب 2022) والموقع من وزير النقل والاتصالات، آنو جوهر، إلى أنه سيتم حظر كل المواقع والتطبيقات والصفحات الآتية:

1- التي تسيء إلى الأديان، الأنبياء، الكتب السماوية، وجميع أديان وطوائف كوردستان.

2- التي تخرب السلم المجتمعي والتعايش، وتنشر الكراهية والتفرقة والعنف (الديني والقومي و… إلخ).

3- المواقع الإباحية.

4- مواقع بيع وشراء الأسلحة والمتفجرات.

4- مواقع القمار بجميع أنواعها (الإلكترونية وغيرها).

6- مواقع العملات الإلكترونية (جميعها).

7- مواقع التشجيع والترويج للدخانيات والمشروبات الكحولية.

8- كل ما يرتبط بالمواد المخدرة.

9- التي تشجع العنف الأسري، والعنف ضد المرأة والطفل بأنواعه كافة.

10- التي تروج للعنف ضد الحيوانات.