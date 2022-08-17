أغسطس 18, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

التعليم العالي الكوردستانية تعلن تحويل نظام عملها الى إلكتروني بشكل كامل

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فى :أخبار عــامة
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التعليم العالي الكوردستانية تعلن تحويل نظام عملها الى إلكتروني بشكل كامل

أعلنت وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، انها تمكنت من تحويل نظام عملها الى الكتروني بشكل كامل.

وقال مدير عام ديوان الوزارة توانا نجف لوكالة شفق نيوز، إن “هذا المشروع بدأ منذ عام 2017، وتمكنا هذا العام من الانتهاء منه وانجازه بشكل كامل”.

وأضاف نجف ان “هذا المشروع يحول عمل الوزارة إلى إلكتروني الأمر الذي يساعد المواطنين في انجاز معاملاتهم بشكل أسهل عن طريق النظام المتبع في التطبيق الذي يمكن استخدامه على الهواتف من نظامي اي او اس واندرويد”.

وتابع ان “الوزارة ستحاول خلال المرحلة المقبلة تطوير هذا النظام ليكون شاملا اكثر ويسهل عمل الوزارة بشكل أفضل “.

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