إقليم كوردستان يعتزم افتتاح جامعتين جديدتين

افاد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، بالموافقة على افتتاح جامعتين جديدتين في الإقليم.

وجاء في البيان، ان “مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صادق على استحداث جامعة بوليتكنك گرميان في مدينة كلار بإدارة گرميان المستقلة وجامعة عقرة للعلوم التطبيقية”.

وأشارت الوزارة الى ان “القرار يأتي في إطار استراتيجية الوزارة من اجل توسيع فرص التعليم الفني والعلوم التطبيقية في إقليم كوردستان”.

وأضاف البيان انه “بعد مصادقة مجلس الوزارة سيتم رفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأن افتتاح هاتين الجامعتين”.