إقليم كوردستان على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

رجحت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة في محافظات الإقليم كافة، غداً الخميس.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن “من المتوقع أن تشهد محافظات إقليم كوردستان انخفاضاً بدرجات الحرارة غداً بين درجة إلى درجتين”.

وأوضحت أن “درجات الحرارة المتوقعة يوم غد ستكون كالآتي: أربيل 41، السليمانية 40، دهوك 40، حلبجة 42، سوران 41، كرميان 44”.

وكانت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، قد أفادت بارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتكون على النحو الآتي: أربيل 42، السليمانية 43، دهوك 42، حلبجة 44، سوران 41، كرميان 47.