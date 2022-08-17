أغسطس 18, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

إقليم كوردستان على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
6 مشاهدات

إقليم كوردستان على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

رجحت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة في محافظات الإقليم كافة، غداً الخميس.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن “من المتوقع أن تشهد محافظات إقليم كوردستان انخفاضاً بدرجات الحرارة غداً بين درجة إلى درجتين”.

وأوضحت أن “درجات الحرارة المتوقعة يوم غد ستكون كالآتي: أربيل 41، السليمانية 40، دهوك 40، حلبجة 42، سوران 41، كرميان 44”.

وكانت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، قد أفادت بارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتكون على النحو الآتي: أربيل 42، السليمانية 43، دهوك 42، حلبجة 44، سوران 41، كرميان 47.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi