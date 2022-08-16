الرئيس بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني سيبقى مصدر الأمل والقوة لكل شعب كوردستان

بمناسبة الذكرى السنوية الـ76 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وجّه الزعيم الكوردي رئيس الحزب مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة الى كوادر ومؤيدي وجماهير الحزب، وكذلك لعوائل الشهداء والبيشمركة وعامة الشعب الكوردستاني، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سوف يبقى مصدر الأمل والقوة لجميع شعب كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: “أتقدم بأحر التهاني والتبریكات لعوائل وأسر الشهداء الكرام و البيشمركة الابطال ولجميع كوادر ومؤیدي وجماهير الحزب الدیمقراطي الكوردستاني، ولشعب كوردستان جمیعا”.

وأكد الرئيس بارزاني لجمهور ومؤيدي وأعضاء الحزب بهذه المناسبة ، بأن “الحزب هو حزب المبادىء القیمة، ویسیر علی نهج البارزاني الخالد وهو أمل شعب كوردستان، لذلك يجب علی جميع الاعضاء ان یكونوا بمستوى عظمة تٲريخ وتضحيات حزبهم ودماء الشهداء، وأن یؤدوا مهامهم على أكمل وجه لخدمة كوردستان”.

مردفاً “كما أدعو جميع الأعضاء إلى أن یمتلكوا إرادة قوية وأمل بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سوف يبقى مصدر الأمل والقوة لجميع شعب كوردستان”.