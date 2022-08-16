عضوان بارزان بمجلس الشيوخ يدعوان بايدن الى تقديم المزيد من الدعم لإقليم كوردستان

دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور روبرت مينينديز (ديمقراطي، نيوجيرسي)، وكبير الجمهوريين في اللجنة نفسها، السيناتور جيمس ريش (أوكلاهوما)، الرئيس الأمريكي جو بايدن الى تقديم المزيد من الدعم لإقليم كوردستان.

وكتب السيناتوران يوم الاثنين، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ، دعيا فيها إدارة بايدن إلى تقديم المزيد من الدعم لإقليم كوردستان.

وحدد عضوا مجلس الشيوخ في رسالتهما ثلاث قضايا رئيسية، الأولى هي النزاع مع بغداد حول موارد الطاقة في إقليم كوردستان، والثانية هي التمييز من قبل بغداد ضد شركات الطاقة الأمريكية العاملة في إقليم كوردستان، والثالثة تتعلق بإيران: هجماتها، سواء المباشرة أو من قبل وكلائها، على البنية التحتية للطاقة، فضلا عن تدخل طهران في السياسة العراقية.

وكتب عضوا مجلس الشيوخ في رسالتهما “نطلب بشكل عاجل من الإدارة إشراك حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية على أعلى المستويات في حوارات للسماح باستمرار العمل في مجال الطاقة في إقليم كوردستان العراق، الذي يعد تنميته جزءا لا يتجزأ من استقرار العراق وازدهاره، وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة”.

ورحبت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة، بيان سامي عبد الرحمن، ، برسالة عضوا مجلس الشيوخ.

وتأتي أهمية هذه الرسالة كونها صادرة من عضوين بارزين ومن كبار الحزبين الرئيسيين الأمريكيين، والتي تحث بايدن على اتخاذ إجراءات أكثر جدية.