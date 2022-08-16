مهنئاً بالذكرى الـ 76 لتأسيسه: التسامح والتعايش وقبول الآخر من المبادئ الرئيسية لثقافة الديمقراطي الكوردستاني السياسية

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس مسعود بارزاني، والمكتب السياسي، ومؤسسات الحزب، وعوائل شهداء البيشمركة وكوادر وأنصار الديمقراطي الكوردستاني، بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس الحزب.

وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان : إن إحياء ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو تكريم تاريخ مهم من المقاومة الثورية والمدنية واحترام نضال وتضحيات شعب كوردستان تحت قيادة وراية الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والنضال والتضحية في سبيل الحرية والخلاص”.

وأضاف ، أن “تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني جاء كضرورة تاريخية في وقتٍ عصيب، بقيادة البارزاني الخالد وعلى يد مجموعة من مناضلي كوردستان الذين صنعوا أحلام وتمنيات وآمال الشعب الكوردستاني جنبا إلى جنب مع برنامج التحرر السياسي الذي جمع طبقات وشرائح الشعب الكوردستاني كافةً”.

مشيرا ، الى انه “لطالما تمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعقيدة وطنية سلمية وديمقراطية ، وتجربة سنوات عديدة تثبت حقيقة أن التعايش السلمي وقبول الآخر، التسامح، من المبادئ الرئيسية لثقافته السياسية والدفاع عن حقوق جميع المكونات بكل الاختلافات القومية والدينية، هو إيمان ثابت للحزب وقد قدم تضحيات كبيرة من أجله”.

مشدداً ، بالقول “تحتاج كوردستان اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة الأحزاب السياسية ومكوناتها لمواجهة التحديات وحماية الإنجازات الدستورية واتخاذ خطوات نحو مستقبل أفضل”

مردفاً “ينبغي لنا أن نساعد وندعم الأطراف السياسية العراقية لإخراج البلد من حالة الانسداد السياسي التي يمر فيها”.

وختم: “المجد لذكرى 16 آب، وتحية لأرواح الشهداء الطاهرة”.