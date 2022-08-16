بيان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي بمناسبة الذكرى ٧٦ لتأسيس الحزب

بمناسبة السادس عشر من آب والذكرى ٧٦ لتأسيس حزبنا الديمقراطي الكوردستاني و ميلاد قائد شعبنا ورمز شموخنا فخامة الرئيس مسعود بارزاني، نزف أجمل التهاني وازكى التبريكات لقيادة حزبنا المناضل وعوائل الشهداء والمؤنفلين ولجماهيره ومؤازريه.

لاشك ان ١٦ آب ١٩٤٦ يشكل منعطفاً تأريخياً مهماً في مسيرة حركة التحرر الكوردستاني و تحولاً كبيراً في مسيرة شعبنا النضالية، حيث كان هذا الميلاد الميمون مبعث امل لشعب كوردستان وللأمة الكوردية في ظروف بالغة الحساسية لنيل أهدافها القومية و الوطنية.

ان ماتشهده الساحة الكوردستانية اليوم من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية على المستويين العراقي والاقليمي، انما هو ثمار النضال والتضحيات الكبيرة الذي قدمه شعبنا و دماء شهداء حزبنا من البيشمركة والمناضلين بقيادة الأب الروحي الخالد مصطفى بارزاني الذي قاد الحركة التحررية الكوردستانية لاكثر من نصف قرن.

واليوم مايزال حزبنا في طليعة الاحزاب الكوردستانية على مستوى الاقليم والعراق ويشكل ثقلاً كبيراًِ في العملية السياسية العراقية فضلا على التوازنات الإقليمية والدولية في المنطقة، بحيث أصبحت القضية الكوردية في الشرق الأوسط احدى ابرز القضايا التي لابد من حلها بشكل سلمي خدمة للسلام والاستقرار في المنطقة.

ان الدعم و الإسناد الكبيرين الذي يحظى به حزبنا من جماهير كوردستان هو دلالة واضحة على ثقة شعبنا الكوردستاني بأهداف و تطلعات الحزب ودوره في الدفاع عن حقوقه في العراق الجديد، وتوفير حياة حرة كريمة له في ظل حكومة إقليم كوردستان التي حولت الاقليم الى واحة للأمن والاستقرار و توفير حياة عصرية تليق بتضحيات شعبنا رغم جميع الضغوطات و شحة الامكانيات المالية.

بهذه المناسبة العطرة يجدد حزبنا العهد والوفاء لشعب كوردستان ان يبقى ثابتاً وراسخاً على نهج البارزاني الخالد في المطالبة بحقوقه الدستورية والقانونية وعدم المساومة او التنازل عن تلك الحقوق تحت اية ضغوط وظروف قاهرة.

عاش نضال حزبنا من اجل الحرية والديمقراطية

المجد والخلود لشهداء حركة التحرر الكوردستاني وعلى رأسهم الأب الروحي الخالد مصطفى البارزاني و الشهيد الحي في القلوب إدريس بارزاني.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي.

بغداد – ١٦ آب ٢٠٢٢